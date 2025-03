Formel 2: Goethe verpasst Punkte

Oliver Goethe hat beim Saisonauftakt der Formel 2 in Melbourne die Punkte verpasst. Der Deutsch-Däne belegte im Sprintrennen den elften Platz, den Sieg sicherte sich Joshua Dürksen aus Paraguay. Der Italiener Leonardo Fornaroli fuhr auf Platz zwei, Dritter wurde Luke Browning aus England.

Der in London geborene Goethe ist der einzige Fahrer mit deutschen Wurzeln in der Serie. Er war bereits in der Schlussphase der Vorsaison im Unterbau der Formel 1 gestartet, weil damals der Argentinier Franco Colapinto von Williams in die Königsklasse geholt wurde.

Der Kolumbianer Sebastián Montoya, Sohn des früheren Formel-1-Piloten Juan Pablo Montoya, belegte in seinem ersten Rennen in der Formel 2 den guten sechsten Platz. Am Sonntag (1.30 Uhr MEZ/Sky) folgt das Hauptrennen in Australien.