Formel 2: Goethe verpasst Punkte erneut

Der deutsch-dänische Motorsportler Oliver Goethe hat beim Sprintrennen der Formel 2 in Imola die Punkteränge verpasst. Der 20-Jährige belegte am Samstag den zehnten Platz, er fuhr damit im sechsten Saisonrennen zum fünften Mal an den Punkten vorbei. Derweil durfte der US-Amerikaner Jak Crawford über seinen ersten Saisonsieg im Unterbau der Formel 1 jubeln.

Arvid Lindblad (Campos Racing) und Luke Browning (beide England/Hitech) belegten die Plätze zwei und drei. Goethe (MP Motorsport) fehlten knapp neun Sekunden auf den Tschechen Roman Stanek, der auf den achten Platz fuhr und damit einen Punkt holte.

Am Sonntag (10.00 Uhr/Sky) steht das Hauptrennen in Imola an. In diesem punkten die ersten zehn Fahrer - anders als im Sprint.