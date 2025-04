Formel 2: Goethes Aufholfjagd wird belohnt - Martí siegt

Oliver Goethe hat am zweiten Rennwochenende der Formel-2-Saison seine ersten Punkte in diesem Jahr geholt. Im Sprintrennen am Samstag in Bahrain legte der Deutsch-Däne vom Team MP Motorsport eine tolle Aufholjagd hin und wurde Fünfter. Den Sieg durfte nach einer spannenden Schlussphase Josep Maria Martí (Campos) bejubeln - es ist sein zweiter im Unterbau der Formel 1.

Goethes Teamkollege Richard Verschoor fuhr hinter dem Spanier auf Rang zwei, Joshua Dürksen (AIX Racing/Paraguay) vervollständigte das Podium. Ferrari-Junior Dino Beganovic (Hitech), der das Rennen lange angeführt hatte, wurde nur Vierter. Am Freitag war er im ersten freien Training der Formel 1 für Ferrari gefahren.

Goethe erwischte als 15. keinen guten Start und viel im Verlauf der ersten Runde drei Plätze zurück. Kurz darauf kam das Safety Car raus - vor der ersten Kurve war Victor Martins von der Strecke gedrängt worden und hatte dabei einige Styropor-Werbebanden abgeräumt. Kurz danach drehte sich der Kolumbianer Sebastián Montoya, Sohn des früheren Formel-1-Piloten Juan Pablo Montoya, und schied aus.

Nach dem Restart machte Beganovic ordentlich Druck auf Dürksen und ging schließlich in der elften Runde vorbei. In der Schlussphase wurde es durch ein neuerliches Safety Car nochmal spannend. Goethe ging an die Box und kam mit frischen Reifen nochmal deutlich nach vorne. Dürksen und Beganovic lieferten sich derweil einen engen Fight. Das nutzte Martí eiskalt aus.

Am Sonntag geht es dann mit dem Hauptrennen (13.25 Uhr/Sky) weiter.