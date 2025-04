Formel 2: Keine Punkte für Goethe in Dschidda

Formel-2-Pilot Oliver Goethe hat auch im Hauptrennen von Saudi-Arabien Punkte verpasst. Der 20-Jährige kam am Roten Meer in Dschidda nicht über Platz 14 hinaus, schon im Sprintrennen am Samstag war der Red-Bull-Junior als Elfter leer ausgegangen. Sein MP-Motorsport-Teamkollege Richard Verschoor sicherte sich hingegen den Sieg.

Der Niederländer schnappte sich erst in der letzten Runde die Führung und durfte zum ersten Mal in diesem Jahr ganz oben auf dem Treppchen jubeln. Polesitter Jak Crawford (Dams/Großbritannien) musste sich als Zweiter geschlagen geben. Über Platz drei durfte sich Victor Martins (ART Grand Prix/Frankreich) freuen. Durch seinen Triumph sicherte sich Verschoor die Gesamtführung der Formel 2, sein Garagennachbar Goethe liegt auf Platz 13.

Goethe war von Rang zehn gleich hinter Verschoor ins Rennen gegangen, verlor in der ersten Runde aber umgehend zwei Plätze und steckte fortan im Verkehr fest. Nach den ersten Boxenstopps rutschte er bis auf Rang vier und konnte sich dort für einige Zeit halten, weil er auf der härteren Reifenmischung gestartet war. Sieben Runden vor Schluss musste Goethe aber an die Box und fiel wieder zurück. Bis zur Zielflagge konnte er sich auf frischeren Reifen aber nicht mehr in die Punkteränge kämpfen. Zu allem Überfluss bekam Goethe auch noch eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt.

Nun macht die Formel 2 erstmal eine Pause. Vom 17. bis 18. Mai geht es dann mit den Rennen im italienischen Imola weiter.