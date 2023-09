Formel 2: Pourchaire vor Titelgewinn

Anzeige

Der Franzose Theo Pourchaire (20) reist als hoher Meisterschaftsfavorit zum Formel-2-Saisonfinale am 25. und 26. November in Abu Dhabi. Durch seinen dritten Platz im Hauptrennen von Monza und das gleichzeitige Ausscheiden seines großen Rivalen Frederik Vesti (Dänemark/Prema) baute der von Sauber geförderte Pourchaire seinen Vorsprung auf 25 Punkte aus. 39 Zähler können maximal noch gewonnen werden.

Mercedes-Junior Vesti wurde in der ersten Runde auf die Wiese gedrückt und musste seinen beschädigten Prema-Rennwagen abstellen. Es folgte die erste von insgesamt fünf Safety-Car-Phasen, den Sieg holte sich Vestis Teamkollege Oliver Bearman. Im Sprint am Samstag hatte Vesti noch triumphiert und war wieder etwas an ART-Pilot Pourchaire herangerückt.

Der Meister der Formel 2 darf seinen Titel gemäß Reglement nicht verteidigen. Die vorherigen zwei Champions Oscar Piastri und Felipe Drugovich kamen mit ihren Titeln im Gepäck in der Formel 1 aber zunächst nur als Ersatzfahrer unter. Der bislang letzte Formel-2-Meister, der direkt in der Königsklasse ein Stammcockpit ergatterte, war Mick Schumacher nach seinem Titelgewinn 2020.