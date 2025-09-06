Formel 3: Tramnitz gewinnt Monza-Sprint

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz (20) hat beim Saisonfinale der Formel 3 seinen zweiten Sieg in diesem Jahr gefeiert und damit die Chancen auf die Vizemeisterschaft gewahrt. Beim Sprintrennen in Monza setzte sich der Hamburger vom Team MP Motorsport vor dem Polen Roman Bilinski (Rodin) und dem Dänen Noah Strömsted (Trident) durch.

"Es ist schön, am Ende der Saison noch mal ein Rennen zu gewinnen und mit diesem Eindruck in den Winter zu gehen", sagte Red-Bull-Junior Tramnitz, der mit höheren Zielen in seine zweite Formel-3-Saison gestartet war. Der Titel ist bereits an Ferrari-Junior Rafael Camara (Brasilien) vergeben.

Am Sonntagmorgen (8.15 Uhr/Sky) findet in Monza das Hauptrennen statt, es ist der letzte Meisterschaftslauf der Saison. Mit nun 104 Punkten liegt Tramnitz weiter auf Rang vier des Klassements, der zweitplatzierte Mari Boya (Spanien/Campos) ist aber nur noch neun Punkte entfernt.

"Rang zwei muss jetzt das Ziel sein, ich werde alles dafür geben", sagte Tramnitz nach dem Sprint: "Ich war in dieser Saison lange Zeit Zweiter, die letzten Rennen waren dann hart. Ich hoffe, ich kann es morgen noch mal zusammenbringen."

Tramnitz startet dabei von Rang zehn, Boya geht bloß von Platz 17 ins Rennen.