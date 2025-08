Formel 3: Tramnitz mit Dreher - Camara vorzeitig Champion

Dem deutschen Motorsporttalent Tim Tramnitz ist in der Endphase der Formel-3-Saison die Luft ausgegangen. Nach einem Dreher auf nasser Strecke zu Beginn des Hauptrennens auf dem Hungaroring blieb der 20-Jährige aus Hamburg als 13. zum fünften Mal in Folge ohne Punkte, in der Meisterschaftswertung fiel der Red-Bull-Junior auf Rang vier zurück.