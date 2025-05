Formel 3: Tramnitz mit starkem Monaco-Wochenende

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz (20) hat auch am Rennwochenende in Monaco stark gepunktet und etabliert sich zusehends im Titelkampf. Der Hamburger vom Team MP Motorsport holte beim Hauptrennen am Samstag den fünften Platz, die gleiche Position hatte er auch am Samstag im Sprint eingefahren.

In der Gesamtwertung festigte Tramnitz damit seinen zweiten Platz und machte einige Punkte auf den Brasilianer Rafael Camara an der Spitze gut: Der Trident-Pilot war hinter Tramnitz unterwegs, bis ein loses Rad an seinem Boliden das Aus bedeutete. Tramnitz liegt nun nur noch 13 Punkte hinter Camara.

Red-Bull-Junior Tramnitz war von Rang sechs gestartet, machte aber wie schon am Samstag sofort einen Platz gut und gab seine Position nicht mehr her. Der Sieg am Sonntag ging an den Bulgaren Nikola Zolow (Campos), den Sprint hatte der Norweger Martinius Stenshorne (Hitech) gewonnen.

Die Nachwuchsrennserie befindet sich wie die Formel 1 mitten in einem Triple-Header. Nach Imola und nun Monaco folgt am kommenden Wochenende die Station in Barcelona. Tramnitz bestreitet seine zweite Saison in der Formel 3, er ist der einzige deutsche Starter.