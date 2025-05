Formel 3: Tramnitz nach Kollision bestraft

Für den deutschen Motorsportler Tim Tramnitz hat der frühe Crash beim Sprintrennen der Formel 3 in Barcelona Folgen. Der Hamburger war am Samstagvormittag nach einer Kollision mit mehreren Beteiligten bereits in der zweiten Kurve ausgeschieden, später identifizierte die Rennleitung Tramnitz als Verursacher des Unfalls. Der 20-Jährige erhielt eine Drei-Plätze-Strafe für das Hauptrennen am Sonntagmorgen (8.30 Uhr/Sky). Er wird dann nur von Position 13 starten und muss hart um wichtige Meisterschaftspunkte kämpfen.