Formel 3: Tramnitz punktet in der Hitze von Bahrain

Nachwuchsrennfahrer Tim Tramnitz hat auch am zweiten Rennwochenende der Formel-3-Saison gepunktet. Der Hamburger kam im Sprintrennen am Samstag in Bahrain als Sechster ins Ziel und sammelte fünf Punkte. In der Hitze von Sakhir war Red-Bull-Junior Tramnitz als 13. gestartet und zeigte eine starke Leistung. Den Sieg bei über 38 Grad durfte Campos-Pilot Nikola Zolow (Bulgarien) bejubeln.

Dahinter komplettierten Freddie Slater (AIX Racing/Großbritannien) - der ein überzeugendes Debüt in der Formel 3 hinlegte - und Tuukka Tapponen (ART Grand Prix) aus Finnland das Podium. Polesetter Joshua Dufek aus Österreich (Hitech) schied nach einer Kollision aus.

Der 20-jährige Tramnitz kam am Start gut weg und kämpfte sich in der Folge nach vorne. Kurz vor der Zielflagge ließ er sogar noch Teamkollege Alessandro Giusti (Frankreich) hinter sich. Unterdessen lieferten sich Zolow und Slater in der Schlussphase einen engen Kampf. Der Bulgare rettete den Sieg aber nach einer späten Safety-Car-Phase ins Ziel.

Am Sonntag geht es mit dem Hauptrennen (11.55 Uhr/Sky) weiter. Beim Auftakt in Australien hatte Tramnitz dort als Fünfter seine ersten Punkte in diesem Jahr geholt.