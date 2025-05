Formel 3: Tramnitz springt auf Rang zwei

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz (20) hat auch zum Auftakt der Formel 3 in Monaco gepunktet und damit vorerst Rang zwei in der Gesamtwertung erobert. Der Hamburger vom Team MP Motorsport wurde beim Sprint am Samstag Fünfter, den Sieg beim Kurzrennen über 23 Runden holte der Norweger Martinius Stenshorne (Hitech).

Vor Tramnitz führt weiterhin der Brasilianer Rafael Camara die Gesamtwertung an, der Trident-Pilot wurde am Samstag Siebter. Red-Bull-Junior Tramnitz war von Rang sechs gestartet, machte sofort einen Platz gut und gab seine Position nicht mehr her. Am Sonntagmorgen (8.00 Uhr/Sky) steigt in Monaco noch das Hauptrennen der Formel 3.

Die Nachwuchsrennserie befindet sich wie die Formel 1 mitten in einem Triple-Header. Nach Imola und nun Monaco folgt gleich am kommenden Wochenende die Station in Barcelona. Tramnitz bestreitet seine zweite Saison in der Formel 3, er ist der einzige deutsche Starter.