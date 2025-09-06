Formel 3: Tramnitz verliert Sprintsieg in Monza

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz (20) hat seinen Sprintsieg beim Saisonfinale der Formel 3 am Grünen Tisch verloren. Rund sechs Stunden nach dem Rennen sprachen die Regelhüter eine Strafe aus, Tramnitz hatte demnach das Prozedere beim Start-Setup nicht wie vorgeschrieben befolgt. Ergebnis war eine Zehn-Sekunden-Strafe, die den Hamburger vom 1. auf den 20. Platz zurückwarf - und damit auch die verbliebenen Hoffnungen auf Rang zwei in der Meisterschaft zerstörte.

Den Sieg im Kurzrennen erbte damit der Pole Roman Bilinski (Rodin). Tramnitz (MP Motorsport) hat nach der Zurückstufung nur 93 Punkte auf dem Konto, der Rückstand auf den derzeit zweitplatzierten Mari Boya (Spanien/Campos) beträgt nun 21 Zähler - nur noch insgesamt 26 sind im abschließenden Hauptrennen am Sonntagmorgen (8.15 Uhr/Sky) zu gewinnen. Tramnitz startet dann von Rang zehn.

Der Red-Bull-Junior war ohnehin mit höheren Zielen in seine zweite Formel-3-Saison gestartet. Der Titel ist bereits an Ferrari-Junior Rafael Camara (Brasilien) vergeben.