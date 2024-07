IndyCar: Herta gewinnt in Toronto

Der US-Amerikaner Colton Herta hat in der IndyCar-Serie seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der 24-Jährige setzte sich in einem turbulenten Rennen im kanadischen Toronto vor seinem Andretti-Teamkollegen und Landsmann Kyle Kirkwood und Scott Dixon aus Neuseeland durch. Auf dem vierten Platz folgte der zweimalige Champion Alex Palou, der in der Gesamtwertung weiterhin deutlich in Führung liegt.