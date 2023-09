IndyCar: Palou holt zweiten Titel

Anzeige

Der Spanier Alex Palou hat seinen zweiten Meistertitel in der IndyCar-Serie gewonnen. Auf dem Portland International Raceway in Oregon feierte der 26-Jährige am Sonntag seinen fünften Sieg des Jahres, ein Rennen vor Saisonschluss steht der Gesamtsieg damit fest. Palou geht seit 2020 in der US-Rennserie an den Start, 2021 gewann er seinen ersten Titel.

"Der zweite Titel im IndyCar, das fühlt sich wie ein Traum an", sagte Palou, der seit 2021 für das Traditionsteam Chip Ganassi Racing am Start ist.

Am Sonntag gewann Palou nach 110 Runden vor dem Schweden Felix Rosenqvist (Arrow McLaren) und seinem ersten Verfolger in der Meisterschaft, Scott Dixon (Chip Ganassi) aus Neuseeland.