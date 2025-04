Erfolgserlebnis für Mick Schumacher beim Sechs-Stunden-Rennen in Imola! Der 26-Jährige fährt auf das Podest.

Mick Schumacher hat in der Langstrecken-WM (WEC) seinen zweiten Podestplatz gefeiert.

Der 26-Jährige steuerte den Alpine mit der Startnummer 36 beim Sechs-Stunden-Rennen von Imola dank einer starken Rennstrategie und einer konstanten Leistung auf den dritten Platz. Bereits Rang sechs im Qualifying bedeutete ein Top-Ergebnis für Schumacher und sein französisches Team in der WEC.

Beim Saisonauftakt in Katar hatten der frühere Formel-1-Pilot und seine beiden französischen Teamkollegen Frédéric Makowiecki und Jules Gounon als 13. die Punkteränge noch verpasst.

Der Sieg in Imola ging erneut an Ferrari, diesmal an das Trio Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi (beide Italien) und James Calado (Großbritannien).