Der Niederländer selbst hatte sich am Donnerstag in der Pressekonferenz genervt über Zukunftsfragen gezeigt und gemeint, dass alle anderen darüber sprechen würden - nur er selbst nicht.

"Solange die Einstellung gelebt wird, dass wir das beste Auto der Welt bauen wollen, wird er mit uns an einem Strang ziehen. Nur so können wir wieder Erfolg haben. Und das werden wir auch. Zu einer langjährigen Partnerschaft gehört auch, dass man in schwierigen Zeiten zusammenhält."

Was ihn so sicher macht? Verstappen hat "nicht ohne Grund" einen Vertrag bis 2028 unterschrieben und sich zuletzt klar positioniert. "Max hat mir mal gesagt, dass er seine Karriere bei Red Bull angefangen hat - und sie dort auch gerne beenden möchte. Daran hat sich nach meinem Kenntnisstand nichts geändert", so Mintzlaff.

Spitzenjobber und Supertalent: Mercedes mit Duo zufrieden

Das erscheint auch sinnvoll. Den als Supertalent gehypten Antonelli nach nur einer Saison wieder aus dem Auto zu nehmen, würde aus Mercedes-Sicht nur wenig Sinn ergeben, und auch Russell erfüllt seine Aufgaben derzeit zu größter Zufriedenheit von Wolff: "Er macht einen Spitzenjob", lobt er.

Russell ist bislang der einzige Fahrer, der in jeder relevanten Session in dieser Saison unter die Top 5 kam. Drei Mal kam er dabei in vier Rennen auf das Podest und ist im WM-Kampf nah dran an den vermeintlich so dominanten McLaren.

Wolff findet, dass Russell in gewisser Weise immer ein wenig unterschätzt wird, auch wenn er das Wort nicht gebrauchen möchte. "Aber er ist so eine stoische Persönlichkeit, dass man oft über Lewis oder Max gesprochen hat. Und jetzt sieht man, was er leistet", so der Österreicher. "Ich finde, er holt im Auto wirklich das Maximum raus. Er macht das richtig stark."

Zuletzt in Bahrain hatte Russell mit einigen technischen Problemen im Auto zu kämpfen, konnte aber dennoch Lando Norris hinter sich halten und den zweiten Platz nach Hause bringen.

"Wenn man ein Problem mit der Brake-by-Wire hat, verändert sich das Pedalgefühl ständig - mal hart, mal schwammig. Und er musste das über das Lenkrad immer wieder anpassen", erzählt Wolff. "Das erfordert enorm viel kognitive Leistung. Und er wird immer besser. Genau das ist seine Stärke."

Der Lohn könnte schon bald ein neuer Vertrag sein, der in naher Zukunft unterschrieben werden soll.