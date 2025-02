Mick Schumacher sorgt für Erinnerungen an Vater Michael

Mick Schumacher sorgt mit seinem neuen Helmdesign für die Langstreckenweltmeisterschaft (WEC) für Erinnerungen an seinen Vater Michael. Auf der Hinterseite des Helms, dessen Bild der 25-Jährige auf Instagram teilte, ist bei seiner Startnummer 47 auch ein Drache zu sehen. Ein solcher befand sich ab 2005 bereits auf den Helmen von Michael Schumacher.

Die "47" wählte Mick Schumacher bereits als Rennnummer in der Formel 1. Der Helm ist in einem Neongelb-Ton gehalten, auf der Seite sind chinesische Schrifzeichen zu sehen. Mit neuem Helm will Schumacher in seinem zweiten und ersten kompletten Jahr in der WEC wieder angreifen. Im vergangenen Jahr sicherte sich Schumacher im japanischen Fuji das erste Podium seiner WEC-Karriere, nachdem er mit dem Alpine Endurance Team beim 24-Stunden-Rennen im französischen Le Mans bereits nach sechs Stunden ausgeschieden war.

Seinen Platz als Reservefahrer bei Mercedes in der Formel 1 hat Valtteri Bottas übernommen. Die Hoffnung auf ein Comeback in der Königsklasse hat Mick Schumacher aber noch nicht aufgegeben.