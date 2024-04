MotoGP: Bagnaia enttäuscht im Sprint - Vinales gewinnt

Anzeige

Für Motorrad-Weltmeister Francesco Bagnaia bleibt es eine unruhige Saison in der MotoGP. Der Italiener verpatzte auf der dritten Station im texanischen Austin den Sprint, beim Kurzrennen über zehn Runden wurde er lediglich Achter. Gestartet war der Ducati-Pilot von Position vier. Sprintsieger war am Samstag der Spanier Maverick Vinales, der Aprilia-Pilot setzte sich vor dem früheren Serien-Weltmeister Marc Marquez und Jorge Martin (beide Ducati) durch.

Martin baute vor dem Hauptrennen auf dem Circuit of the Americas am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) damit seine Führung im WM-Klassement aus. Mit nun 67 Punkten liegt er vor Ducati-Pilot Enea Bastianini (Italien/43) und KTM-Fahrer Brad Binder (Südafrika/42). Bagnaia (39) ist mit bereits 28 Punkten Rückstand Vierter. Den Saisonauftakt in Katar hatte er noch gewonnen, in Portugal schied er dann nach einer Kollision aus.

Schon kurz vor dem Start in Austin wurde es nun hektisch rund um die Maschine des Titelverteidigers, die Mechaniker arbeiteten eilig an der Vorderradabdeckung. Nach Freigabe des Rennens fiel Bagnaia dann zunächst auf den zehnten Rang zurück, erst spät arbeitete er sich zumindest ein wenig vor.