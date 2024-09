MotoGP: Bagnaia gewinnt Sprint in Misano

Anzeige

Francesco Bagnaia hat beim 14. Lauf der Motorrad-WM den MotoGP-Sprint im italienischen Misano für sich entschieden. Der Lokalmatador setzte sich knapp vor dem Spanier und Gesamtführenden Jorge Martin durch. So verkürzte der amtierende Weltmeister den Rückstand in der WM-Wertung auf Martin (beide Ducati) auf vier Punkte.

Dritter wurde Enea Bastianini (Italien), Marc Marquez (Spanien) belegte den vierten Rang. Am Sonntag (13.00 Uhr) kann Bagnaia in seinem 100. MotoGP-Rennen die Gesamtführung übernehmen. Im Qualifying und Training hatte der Italiener an diesem Wochenende bereits seinen eigenen Streckenrekord gebrochen.