MotoGP: Bagnaia schlägt im Titelkampf zurück

Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) hat den Grand Prix der Motorrad-Königsklasse in Indonesien gewonnen und erneut die Führung in der MotoGP übernommen. Der Italiener stand beim Hauptrennen am Sonntag nach seinem enttäuschenden achten Platz im Sprint wieder ganz oben auf dem Treppchen. Maverick Vinales (Spanien/Aprilia) wurde knapp hinter Bagnaia Zweiter, der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha) kam als Dritter ins Ziel.

Der Spanier Jorge Martin, Markenkollege von Bagnaia bei Ducati, der nach seinem Sprintsieg am Samstag erstmalig in seiner Karriere die Gesamtwertung angeführt hatte, musste das Rennen nach einem Sturz auf dem herausfordernden Pertamina Mandalika International Street Circuit auf der Insel Lombok in der 14. Runde aufgeben.

Lukas Tulovic (Eberbach) verpasste bei seinem Comeback nach Schlüsselbeinbruch in der Moto2 eine Platzierung in den Punkten. Der einzige deutsche Fixstarter in der Motorrad-WM belegte am Sonntag beim Grand Prix von Indonesien den 22. Rang. Tulovic muss sich in den verbliebenen Rennen um einen Startplatz in der Saison 2024 bewerben, nachdem sein Team IntactGP den Platz nicht mehr an den 23-Jährigen vergeben wird.

Von Indonesien geht es für die Motorradpiloten weiter nach Australien, Thailand, Malaysia und Katar, Ende November steigt das Saisonfinale in Valencia.