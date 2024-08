MotoGP: Bagnaia siegt und schnappt sich die Gesamtführung

Anzeige

Weltmeister Francesco Bagnaia hat auch den Großen Preis von Österreich gewonnen und sich die alleinige Führung in der Gesamtwertung zurückgeholt. Der Italiener feierte nach seinem Sprintsieg am Samstag den Doppelerfolg auf der Rennstrecke in Spielberg. Bagnaias spanischer Ducati-Markenkollege und größter WM-Konkurrent Jorge Martin wurde wie schon am Vortag Zweiter, Platz drei ging an Silverstone-Sieger Enea Bastianini.

"Es war eine unglaubliche Pace. Jorge und ich sind wirklich sehr schnell gefahren. Ich bin sehr glücklich, danke an mein ganzes Team", sagte Bagnaia. In der Gesamtwertung liegt der Italiener, der bereits seinen siebten Sieg im elften Grand-Prix des Jahres feierte, mit nun 275 Punkten hauchzart vor Martin (270). Nach dem Sprintrennen am Samstag waren beide noch punktgleich gewesen.

Gesamtdritter bleibt mit 214 Punkten Bastianini, gefolgt vom sechsmaligen MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (192). Stefan Bradl, der in Spielberg wieder mit einer Wildcard antrat, landete abgeschlagen auf Rang 22.