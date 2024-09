MotoGP-Kalender: 22 Rennen in 18 Ländern

Auch im neuen Jahr sollen in der Motorrad-Weltmeisterschaft 22 Läufe stattfinden. 18 Länder auf fünf Kontinenten gehören zur Reiseroute, das geht aus dem provisorischen Rennkalender hervor, den die MotoGP am Donnerstag veröffentlichte. Für die laufende Saison waren ursprünglich ebenfalls 22 Stationen (Rekord) vorgesehen, doch Kasachstan und Indien mussten gestrichen werden.

Erstmals in der WM-Geschichte steigt der Auftakt in Thailand. Vom 28. Februar bis 2. März 2025 wird auf dem Chang International Circuit in Buriram gefahren. Der erste Lauf wird seit mehr als 25 Jahren wieder in Südostasien ausgetragen. 1999 war der Startschuss in Sepang/Malaysia erfolgt.

Nach fünfjähriger Pause fährt die MotoGP wieder in Brünn. Der Große Preis von Tschechien kehrt genauso in den Kalender zurück wie der Große Preis von Ungarn. Ab 2025 wird im Balaton Park am Plattensee gefahren. Beim bislang letzten Ungarn-Lauf war 1992 auf dem Hungaroring gefahren worden.

Der Große Preis von Deutschland auf dem Sachsenring wurde für das zweite Juli-Wochenende angesetzt. Das Großevent soll vom 11. bis 13. Juli auf dem Traditionskurs bei Hohenstein-Ernstthal über die Bühne gehen. - Der provisorische WM-Kalender im Überblick:

2. März: Großer Preis von Thailand in Buriram

16. März: Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo

30. März: Großer Preis von Amerika in Austin

13. April: Großer Preis von Katar in Doha

27. April: Großer Preis von Spanien in Jerez

11. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

25. Mai: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

8. Juni: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

22. Juni: Großer Preis von Italien in Mugello

29. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

13. Juli: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

20. Juli: Großer Preis von Tschechien in Brünn

17. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

24. August: Großer Preis von Ungarn in Balatonfökajar

7. September: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

14. September: Großer Preis von San Marino in Misano

28. September: Großer Preis von Japan in Motegi

5. Oktober: Großer Preis von Indonesien in Mandalika

19. Oktober: Großer Preis von Australien auf Phillip Island

26. Oktober: Großer Preis von Malaysia in Sepang

9. November: Großer Preis von Portugal in Portimao

16. November: Großer Preis von Valencia