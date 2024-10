MotoGP: Martin baut Vorsprung bei Marquez-Sieg aus

Jorge Martin hat seinen Vorsprung auf Weltmeister Francesco Bagnaia im Titelkampf der MotoGP weiter ausgebaut. Der Spanier fuhr am Sonntag beim Sieg des früheren Serienchampions Marc Marquez (alle Ducati) beim Großen Preis von Australien auf Rang zwei, Bagnaia (Italien) folgte mit fast zehn Sekunden Rückstand auf Martin auf dem dritten Platz.

Bei noch drei ausstehenden Rennwochenenden liegt Martin in der Gesamtwertung 20 Punkte vor Titelverteidiger Bagnaia. Bereits mit seinem Sieg im Sprintrennen auf Phillip Island am Samstag hatte Martin seinen Vorsprung leicht ausgebaut. Dieser war zuletzt auf elf Zähler geschmolzen, nachdem Bagnaia in Japan einen Doppelerfolg eingefahren hatte.

Nach dem Grand Prix in Down Under stehen noch drei weitere Rennwochenenden in Thailand (26./27. Oktober), Malaysia (2./3. November) und Spanien (16./17. November) auf dem Programm.