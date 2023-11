MotoGP: Martin gewinnt Sprint und holt auf

Anzeige

Spaniens neuer Motorrad-Star Jorge Martin hat den Sprint in Doha/Katar gewonnen und für zusätzliche Spannung in der MotoGP-Weltmeisterschaft gesorgt. Der 25-Jährige liegt nach dem starken Auftakt ins vorletzte Rennwochenende der Saison nur noch sieben Punkte hinter dem italienischen Titelverteidiger Francesco Bagnaia (beide Ducati), der am Samstag nur Fünfter wurde. Damit steht fest, dass Bagnaia am Sonntag (18.00 Uhr) nicht vorzeitig Weltmeister werden kann.

Martin war nur von Rang fünf in den Sprint gegangen, zeigte dort aber sein ganzes Können und lag am Ende deutlich vor Bagnaia, von dem in dem Nachtrennen nicht viel zu sehen war.

Die Titelentscheidung wird somit unabhängig vom Ergebnis am Sonntag erst am 26. November beim Saisonfinale in Valencia fallen.