MotoGP: Martin patzt, Bagnaia verkürzt

Ein früher Abflug hat WM-Spitzenreiter Jorge Martin auf seinem Weg zum erhofften ersten MotoGP-Titel wertvolle Punkte gekostet. Der spanische Ducati-Pilot stürzte beim Großen Preis von Indonesien in der ersten Runde des Sprintrennens und ging als Zehnter leer aus. Weltmeister Francesco Bagnaia feierte den fünften Sprintsieg des Jahres, der Italiener liegt nun im Klassement nur noch zwölf Zähler hinter seinem Markenkollegen.

Der frühere Serienweltmeister Marc Marquez (Spanien) fuhr auf dem Mandalika International Circuit nach seinem verpatzen Qualifying vom zwölften auf den dritten Rang vor. Zweiter wurde Bagnaias Teamkollege und Landsmann Enea Bastianini. Ducati feierte auf der Insel Lombok einen Fünffachsieg.

Im Hauptrennen am Sonntag (09.00 Uhr) hat Bagnaia die Chance, seinen Rückstand weiter zu verkürzen. Zuletzt war der Champion der Jahre 2022 und 2023 bei seinem 100. MotoGP-Start in Misano ausgeschieden. In Indonesien findet der 15. von 20 Läufen statt.