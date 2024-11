MotoGP: Martin vor Titelgewinn - Entscheidung wohl in Barcelona

Jorge Martin ist sein erster WM-Titel in der MotoGP kaum noch zu nehmen. Der Spanier musste sich am Sonntag beim Großen Preis von Malaysia im Hauptrennen zwar Verfolger und Weltmeister Francesco Bagnaia geschlagen geben, durch seinen zweiten Platz benötigt Martin beim Saisonfinale Mitte November aber nur noch 14 Punkte für den größten Erfolg seiner Karriere.

Dieses wird wohl in Barcelona steigen, wie das spanische Fachportal motorsport.com berichtete. Die Metropole Kataloniens soll demnach wegen der Unwetterkatastrophe in Valencia einspringen, der ursprüngliche Termin für das Hauptrennen am 17. November bleibt bestehen. Der Sprint findet am Tag zuvor statt. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Vizeweltmeister Martin geht mit 24 Punkten vor Bagnaia ins letzte Rennwochenende, an dem maximal 37 Punkte zu holen sind. Im Sprint von Sepang am Samstag hatte Martin von einem Sturz seines italienischen Ducati-Markenkollegen Bagnaia, Champion von 2022 und 2023, profitiert. Martins Vorsprung war dadurch zwischenzeitlich auf 29 Zähler angewachsen.

Im Hauptrennen betrieb Bagnaia Wiedergutmachung. Nach einem Neustart, der beim ersten Start nach drei Stürzen in der ersten Kurve vorgenommen wurde, zog der Italiener sofort an seinem Konkurrenten vorbei. Die beiden Rivalen lieferten sich in den ersten Runden einen offenen Schlagabtausch mit einigen Führungswechseln, bevor Bagnaia sich schließlich absetzen konnte.