MotoGP: Rins wechselt ins Yamaha-Werksteam

Kurz vor dem Ende der Sommerpause in der Motorrad-WM hat das Yamaha-Werksteam den Spanier Alex Rins für die kommende MotoGP-Saison unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige kommt von LCR-Honda und ersetzt den Italiener Francesco Morbidelli. Das gaben die Japaner vor dem Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (14.00 Uhr MESZ/ServusTV) in Silverstone bekannt.

Rins hat 18 Grand-Prix-Siege auf dem Konto, sechs holte er in der Königsklasse MotoGP. Derzeit laboriert der gebürtige Katalane an den Folgen eines Schien- und Wadenbeinbruchs, den er sich im Juni in Mugello/Italien zugezogen hatte.

Rins fährt im kommenden Jahr an der Seite des Franzosen Fabio Quartararo, MotoGP-Champion von 2021. Rins wurde in der WM zweimal Vizeweltmeister, 2013 in der Moto3, 2015 in der Moto2.