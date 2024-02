MotoGP: Sky zeigt Auftaktrennen kostenfrei

Anzeige

Pay-TV-Sender Sky zeigt die Auftaktrennen der Motorrad-WM kostenlos. Die Läufe der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 am 10. März in Katar werden im Livestream auf dem eigenen YouTube-Kanal sowie auf skysport.de und in der Sky Sport App gezeigt.

Sky übernahm die Rechte zur neuen Saison von ServusTV, der österreichische Sender hatte sein Programm in Deutschland zum Jahreswechsel eingestellt. Sky zeigt an den 21 Grand-Prix-Wochenenden alle Sessions live.

"Mit der frei empfangbaren Ausstrahlung zum Saisonauftakt geben wir allen Sportinteressierten die Möglichkeit, die Faszination MotoGP live zu erleben und sich von unserem Angebot zu überzeugen", sagte Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland.