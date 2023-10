MotoGP: Zarco siegt in Australien - Bagnaia baut Führung aus

Anzeige

Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati) hat in der MotoGP seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Der Italiener fuhr am Samstag beim Grand Prix der Motorrad-Königsklasse in Australien im Hauptrennen hinter dem Franzosen Johann Zarco auf Rang zwei. Bagnaia liegt vier Rennen vor Schluss nun 27 Punkte vor Verfolger Jorge Martin (Spanien).

Für Zarco ist es der erste Sieg seiner MotoGP-Karriere. Martin, Markenkollege von Zarco und Bagnaia bei Ducati, büßte hingegen in der letzten Runde auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit einige Plätze ein und fiel auf Rang fünf zurück.

Das ursprünglich für Sonntag geplante Hauptrennen war wegen eines drohenden Unwetters auf Samstag verlegt worden. Falls entgegen der Wettervorhersagen am Sonnag doch ein Rennen möglich ist, wird um 14 Uhr (5 Uhr MEZ) der für Samstag angedachte Sprint nachgeholt.

Von Australien geht es für die Motorradpiloten weiter nach Thailand, Malaysia und Katar, Ende November steigt das Saisonfinale in Valencia.