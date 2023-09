MotoGP-Zukunft: Marquez will sich nach Indien-GP entscheiden

Anzeige

Der frühere MotoGP-Serienweltmeister Marc Marquez möchte noch in diesem Monat die Spekulationen über seine Zukunft beenden. "Zwischen Indien und Japan werde ich mich entscheiden", kündigte der spanische Honda-Pilot Montag am Rande der Testfahrten in Misano/Italien an.

Der achtmalige Motorrad-Weltmeister aus Spanien ist noch bis zum Ende der kommenden Saison an das Honda-Werksteam gebunden, doch die RC213V ist nicht konkurrenzfähig. Deshalb ist es durchaus denkbar, dass der 30-Jährige vorzeitig geht.

Er habe "drei Pläne" und "sehr klare Vorstellungen", sagte Marquez. Zuletzt hatte es das Gerücht gegeben, dass er im neuen Jahr ins Ducati-Team seines jüngeren Bruders Alex wechseln könnte. In Indien wird vom 22. bis 24. September gefahren, in Japan vom 31. September bis 1. Oktober.

Am Montag testete Marquez eine neue Version seiner Honda - und war nicht begeistert: "Die Hauptprobleme bleiben die gleichen, daher müssen wir weiterarbeiten." Ein Abschied des WM-19. (31 Punkte) von den Japanern wird immer wahrscheinlicher. Sein bislang letzter Sieg gelang Marquez im Oktober 2021 in Misano.