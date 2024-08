Nach fünf Jahren: MotoGP 2025 zurück in Brünn

Nach fünfjähriger Pause fährt die MotoGP wieder in Brünn. Der Große Preis von Tschechien kehrt 2025 in den Kalender der Motorrad-WM zurück, der Fünfjahresvertrag läuft bis einschließlich 2029. Zuletzt hatte die Weltmeisterschaft 2020 in Brünn Station gemacht.