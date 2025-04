"Wir sind zurück": Auch McLaren startet 2027 in Le Mans

Die Langstrecken-WM (WEC) entwickelt seit einigen Jahren steigende Anziehungskraft und darf sich nun über die Rückkehr eines weiteren Motorsport-Schwergewichts freuen. McLaren wird ab 2027 wieder in der höchsten Kategorie an der Weltmeisterschaft rund um die 24 Stunden von Le Mans teilnehmen, das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Wir sind zurück", wurde CEO Zak Brown in einer knappen Pressemitteilung zitiert.

2025 jährt sich der einzige Gesamtsieg McLarens in Le Mans zum 30. Mal, 1995 hatte die Marke beim legendären Langstreckenklassiker gewonnen. McLarens Eintritt in der Hypercar-Klasse bedeutet nun eine weitere Aufwertung des mittlerweile wieder breiten Starterfeldes. Zuletzt hatte Ford seine Rückkehr für das Jahr 2027 verkündet, bereits 2026 kommt Hyundai/Genesis hinzu. Schon in diesem Jahr stehen Alpine mit Mick Schumacher, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche und Toyota und damit acht Hersteller am Start.

McLaren baut mit dem Engagement sein Motorsportprogramm weiter aus. In der Formel 1 sind die Briten aktueller Konstrukteurs-Weltmeister, sie starten zudem in der Formel E und in der amerikanischen IndyCar-Meisterschaft.