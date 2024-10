Race of Champions 2025 erstmals in Australien

Eine Woche vor dem Saisonauftakt der Formel 1 bekommt Australien im kommenden Jahr ein besonderes Warm-Up: Das traditionsreiche Race of Champions (ROC) findet erstmals in seiner Geschichte Down Under statt. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit, noch ohne das Teilnehmerfeld zu verraten. Einzig der Australier Jamie Whincup (41), bekannt für Erfolge im Supercar, steht offiziell als Starter der Show-Veranstaltung in Sydney fest.

Für das ROC ist es zudem das Comeback nach einem Jahr Pause. 2022 und 2023 hatte das Event im schwedischen Pitea auf Eis und Schnee stattgefunden, die geplante Austragung 2024 musste wegen ungeklärten Streckenbedingungen vor Ort aber abgesagt werden. Im kommenden Jahr finden die Rennen nun am 7. und 8. März im Rugby- und Fußballstadion von Sydney statt. Eine Woche später startet die Formel 1 in Melbourne in ihre Saison.

Das ROC bringt seit 1988 Fahrerinnen und Fahrer aus den verschiedensten Motorsport-Disziplinen zusammen, auf identischem Material treten sie auf Rundkursen gegeneinander an. In der Teamwertung des Events, das stets mit unterschiedlichen Fahrzeugtypen ausgefahren wird, ist Deutschland mit großem Abstand Rekordmeister: Allein sechsmal in Folge holten Sebastian Vettel und Michael Schumacher den Titel zwischen 2007 und 2012, insgesamt achtmal ging der Sieg an Deutschland.