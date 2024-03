Sebastian Vettel feiert Motorsport-Comeback!

Anzeige

Sebastian Vettel kehrt auf die Rennstrecke zurück. Der viermalige Formel-1-Weltmeister wird sich in der WEC für Porsche hinter das Lenkrad setzen.

Die 24 Stunden von Le Mans werfen bereits ihre Schatten voraus. Das "Porsche Penske Motorsport"-Team bereitet sich mit einem 36-Stunden-Dauerlauf im spanischen Aragon auf den Langstrecken-Klassiker vor. Mit dabei ist auch Sebastian Vettel.

"Ich freue mich darauf, den Porsche 963 testen zu dürfen. Ich hatte in Weissach bereits die Möglichkeit das Auto während eines Rollouts etwas kennenzulernen. Ich habe schon immer andere Rennserien verfolgt und die Neugier für die Langstrecke hat mich dazu animiert, es einfach mal auszuprobieren. Nun bin ich gespannt auf den Dauerlauf in Aragon und freue mich auf die Zeit hinterm Steuer", wird der Heppenheimer in einer Pressemitteilung von Porsche zitiert.

Und weiter: "Es wird sicher eine Umstellung und etwas Eingewöhnung brauchen, aber das gesamte Team ist sehr offen und hilft mir dabei. Das wird für mich eine neue Erfahrung. Wie es danach weitergeht, wird man dann sehen – momentan gibt es noch keine weiteren Absichten für die Zukunft."

Für den seit einiger Zeit besonders umweltbewussten Vettel ebenfalls interessant: Die WEC setzt seit März 2022 im gesamten Starterfeld auf einen BioFuel-Kraftstoff.