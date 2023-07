Superbike-WM: 50. Sieg und Rekord für Bautista

Anzeige

Titelverteidiger Alvaro Bautista hat seinen 50. Sieg in der Superbike-WM gefeiert und dabei eine Rekordmarke gesetzt. In Most/Tschechien gelang dem Ducati-Piloten aus Spanien in der Meisterschaft für seriennahe Motorräder bereits der 18. Saisonerfolg. Nie zuvor hat das ein Fahrer geschafft.

Bautista profitierte im zweiten Rennen des Wochenendes vom Sturz des Türken Toprak Razgatlioglu (Yamaha), der in der 17. Runde in Führung liegend zu Fall kam und ausschied. Weltmeister Bautista steht nach dem letzten Lauf vor der Sommerpause bei 427 Punkten und hat seinen großen Vorsprung auf Razgatlioglu (353) weiter ausgebaut.

50 Siege holten vor Bautista nur drei andere Fahrer: Jonathan Rea (Kawasaki), dem am Samstag in Most sein 119. Erfolg gelang, Carl Fogarty (beide Großbritannien/59) und Troy Bayliss (Australien/52).

Philipp Öttl (Ainring) belegte am Sonntag den 13. Platz, am Samstag war der Ducati-Fahrer ausgeschieden. In der Supersport-WM holte Marcel Schrötter (Vilgertshofen/MV Agusta) die Plätze sechs und zwei. Schrötter ist WM-Dritter. Weiter geht es Anfang September in Magny-Cours/Frankreich.