Tramnitz mit technischen Problemen beim Formel-3-Auftakt

Das deutsche Motorsporttalent Tim Tramnitz hat zum Auftakt der Formel-3-Saison in Australien eine Enttäuschung erlebt. Der Hamburger wurde im Sprintrennen von Melbourne von technische Problemen an seinem Auto ausgebremst, er verbrachte lange Zeit in der Box und beendete das Rennen mit deutlichem Rückstand. Der Sieg ging an Santiago Ramos aus Mexiko.

Der 20 Jahre alte Tramnitz fährt seine zweite Saison in der Formel 3. In dieser soll es noch weitere nach vorne gehen als 2024: Sein Premierenjahr hatte er als Neunter beendet, allerdings hilft ihm diese Erfahrung für die neue Saison nur bedingt: In der Formel 3 wird nun mit einem neuen Auto gefahren, das sich wesentlich von seinem Vorgänger unterscheidet, den Tramnitz bereits kannte.

Das Rennen am Samstag verlief für Tramnitz zunächst gut, von Startplatz acht ging es bis auf den sechsten Rang nach vorne. Dann aber wurde er langsamer und rollte in die Box. Das Rennen war gelaufen.

Am Sonntag (3.00 Uhr MEZ/Sky) bietet sich im Hauptrennen eine neue Chance für Tramnitz. Dieses wird er von Platz fünf starten.