Tramnitz wieder ohne Punkte - Camara dicht vor Formel-3-Titel

Motorsporttalent Tim Tramnitz (Hamburg) geht gegen Ende der Formel-3-Saison zunehmend die Luft aus. Der Red-Bull-Junior, Dritter der Meisterschaft, kam im Sprintrennen auf dem Hungaroring vor den Toren Budapests nicht über Rang 13 hinaus und blieb zum vierten Mal in Folge ohne Punkte. Sein Rückstand auf Meisterschaftsspitzenreiter Rafael Camara aus Brasilien beträgt bei drei ausstehenden Rennen nun 38 Punkte.

Während Camara von der Pole Position ins Hauptrennen am Sonntag (8.30 Uhr/Sky) startet, wird Tramnitz von Platz 17 aus auf dem kurvenreichen Kurs in Ungarn erneut schweres Spiel haben, viele Positionen zu gewinnen. Im Sprint am Samstag über 19 Runden machte der Pilot von MP Motorsport vier Plätze gut, auch begünstigt von Ausfällen.

Den Sieg im Sprint sicherte sich der Thailänder Tasanapol Inthraphuvasak (Campos Racing). Aus dem Spitzentrio in der Meisterschaft fuhr allein der 20-jährige Camara (Trident) als Achter in die Punkteränge. Der von Ferrari geförderte Brasilianer kann angesichts seines großen Vorsprungs bereits am Sonntag den Titel perfekt machen.

Nach Ungarn steht in der Formel 3 nur noch das Rennwochenende in Monza (6./7. September) auf dem Programm.