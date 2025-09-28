WEC-Rennen in Fuji: Enttäuschung für Schumacher

Der frühere Formel-1-Pilot Mick Schumacher hat in der Langstrecken-WM beim Rennen in Fuji/Japan eine weitere Enttäuschung erlebt. Das Alpine-Trio mit Schumacher, Jules Gounon und Frédéric Makowiecki (beide Frankreich) beendete das chaotische vorletzte Saisonrennen am Sonntag mit über einer Runde Rückstand auf dem 14. Rang.

Den Sieg sicherten sich nach 202 Runden Schumachers Markenkollegen Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin und Charles Milesi, die dem Alpine A424 den ersten WEC-Sieg bescherten. Platz zwei ging an das Peugeot-Team um den Dänen Mikkel Jensen vor dem Porsche-Team um den amtierenden Weltmeister Kévin Estre.

Das achte und letzte Saisonrennen findet am 8. November in Bahrain statt. Schumacher stand in dieser Saison bislang in Spa und Imola jeweils als Dritter auf dem Podest.