Zu starker Regen: Formel-2-Rennen abgebrochen

Wegen anhaltenden Regens ist das Hauptrennen der Formel 2 in Melbourne abgebrochen worden. Nach einigen Runden hinter dem Safety Car und vergeblichen Versuchen, das Rennen zu starten, entschieden sich die Veranstalter zur Absage. Zuvor war auch das im Rahmenprogramm der Formel 1 vorgesehene Rennen der Australian Supercars ausgefallen.

Der Rennstart der Formel 1 ist weiterhin für 15.00 Uhr Ortszeit (5.00 Uhr MEZ) geplant. In Melbourne regnete es seit dem frühen Morgenstunden ununterbrochen. Auf der Strecke im Albert Park haben sich an mehreren Stellen Pfützen gebildet, sicheres Fahren ist so nicht möglich.

Rechtzeitig zu Beginn des ersten Saisonrennens der Königsklasse soll der Regen nachlassen. Am Freitag und Samstag hatte es noch Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad gegeben.