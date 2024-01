Dakar: Audi trumpft auf - Gottschalk auf Rang zwei

Anzeige

Auf der zweiten Etappe der Rallye Dakar haben die Favoriten Stärke gezeigt - und auch der deutsche Beifahrer Timo Gottschalk gehörte zu den Hauptdarstellern. Rekordchampion Stephane Peterhansel im Audi-Hybridrennwagen gewann das 463 km lange Teilstück von Al Henakiyah nach Al Duwadimi, es war sein insgesamt 50. Tagessieg in der Automobil-Wertung der Dakar.

Der Franzose zog dadurch mit dem Finnen Ari Vatanen gleich und kann bald schon zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Inklusive seiner Erfolge auf dem Motorrad kommt Peterhansel bereits auf 83 Tagessiege, das ist unerreicht.

Am Sonntag war der 58-Jährige knapp 30 Sekunden schneller als sein Landsmann, der neunmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb im Prodrive. Für Audi, das durch Mattias Ekström bereits den Prolog am Freitag gewonnen hatte, war es der nächste große Tag in Saudi-Arabien - das galt auch mit Blick auf die Gesamtwertung. Denn Carlos Sainz setzte sich an die Spitze, dafür genügte ihm ein achter Rang in der engen Tageswertung. Neuer Gesamtzweiter ist nun Gottschalk im Toyota des Saudis Yazeed Al Rajhi, das Duo fuhr auf Etappenrang fünf.

"Die Navigation war teils schwierig und wir mussten uns hier und da auch orientieren", sagte Gottschalk nach dem Teilstück, das über Dünen, durch Canyons und über Sandpisten führte: "Eine schöne Prüfung, mal schnell, mal technisch. Ein guter Tag für uns."

Mit bloß 1:51 Minuten Rückstand gehen beide nun am Montag in die dritte Etappe, die über 438 Wertungs-Kilometer von Al Duwadimi nach Al Salamiya führt. Loeb (+4:17 Minuten) liegt auf dem dritten Rang. Der Belgier Guillaume de Mevius, der überraschend die erste Etappe am Samstag gewonnen hatte, fiel am Sonntag zurück. Gut 25 Minuten verlor der Toyota-Fahrer auf die Spitze.

Nach zwölf Etappen und insgesamt 7891 Kilometern (davon 4727 km Wertungsprüfung) endet die 46. Ausgabe des Wüstenklassikers am 19. Januar in Yanbu am Roten Meer. Saudi-Arabien ist bereits zum fünften Mal nacheinander Ausrichter.