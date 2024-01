Rallye Dakar: Loeb verkleinert Rückstand auf Sainz

Anzeige

Der Zweikampf spitzt sich zu: Sebastien Loeb hat auf der zehnten Etappe der Rallye Dakar seinen Gesamtrückstand auf Spitzenreiter Carlos Sainz weiter verkleinert. Über 371 Wertungskilometer rund um Al-Ula nahm der Rallye-Rekordweltmeister im Prodrive dem führenden Audi-Piloten mehr als sieben Minuten ab. Zwei Etappen vor dem Ende des legendären Wüstenrennens in Saudi-Arabien trennen die beiden Routiniers nur noch 13:22 Minuten.

Der Etappensieg war weder für Loeb noch für Sainz in Sichtweite, er ging an den Franzosen Guerlain Chicherit im Toyota. Loeb beendete den Tagesabschnitt als 17., acht Plätze vor Sainz. Bester Fahrer im Audi-Hybridrennwagen war Dakar-Rekordchampion Stephane Peterhansel auf Rang 16.

Im Kampf um den Gesamtsieg verlor Sainz wertvolle Zeit, als er aufgrund einer Panne zum Stillstand kam. "El Matador" konnte sich aber auf seine beiden Teamkollegen verlassen, Mattias Ekström und Peterhansel kamen dem 61-Jährigen zu Hilfe. Zwischenzeitlich war Sainz' Vorsprung auf seinen engsten Widersacher auf 4:13 Minuten geschrumpft. Da jedoch auch Loeb im weiteren Verlauf kurzzeitig anhalten musste, konnte der Spanier wieder wichtige Meter auf den Franzosen gutmachen.

Weiter geht es am Donnerstag mit der wohl vorentscheidenden elften Etappe von Al-Ula nach Yanbu am Roten Meer, wo die 46. Ausgabe der Dakar am Freitag endet. Auf den 480 Wertungskilometern fürchten die Favoriten Reifenschäden. Für Audi spricht dabei das Kollektiv, denn Loeb ist auf sich alleingestellt: Der Teamkollege des 49-Jährigen, Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah, war am Dienstag ausgestiegen.