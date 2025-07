Rallye: Erstmals an einem Tag durch drei Länder Europas

Bei der diesjährigen Central European Rally wird ein kleines Stück WM-Geschichte geschrieben - und Deutschland ist dabei in einer Hauptrolle. Erstmals führt die Route bei einer WRC-Rallye an einem Tag durch drei europäische Länder, neben einer Wertungsprüfung in Deutschland stehen Stationen in Österreich und Tschechien an. Dies teilte der ADAC bei der Vorstellung der Rallye-Route am Mittwoch mit.