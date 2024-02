Rallye Schweden: Aus für Rovanperä und Tänak

Anzeige

Für Rallye-Weltmeister Kalle Rovanperä war bei seinem ersten Start im neuen Jahr früh Schluss. Beim zweiten WM-Lauf in Schweden gab der Finne auf der vierten Wertungsprüfung auf, auch für den Esten Ott Tänak ging es am Freitag nicht weiter.

Rovanperä, Champion von 2022 und 2023, teilt sich das dritte Auto des Toyota-Werksteams in diesem Jahr mit dem Franzosen Sebastien Ogier, der Titelverteidiger tritt nur bei ausgewählten Stationen an. Bei der Rallye Monte Carlo, Auftakt zur 52. Saison, hatte der 23-Jährige Ende Januar deshalb gefehlt. Rovanperä führte vor der SS4, beschädigte sein Auto aber nach einem Fahrfehler am Heck. Tänak, zweimaliger Sieger in Schweden, schlug mit der Front seines Hyundai im Schnee ein.

Tänak fuhr danach langsam weiter und wäre beinah mit dem Franzosen Adrien Fourmaux kollidiert. "Es war sehr knapp - in einer Kurve, in der ich den Fuß runtergedrückt und fast 180 Stundenkilometer drauf hatte", sagte Fourmaux.