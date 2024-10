Rallye: Tänak siegt und bleibt im Titelrennen

Der Este Ott Tänak hat die Central European Rallye durch Tschechien, Österreich und Deutschland gewonnen und damit die Titel-Entscheidung in der Rallye-Weltmeisterschaft WRC vertagt. Auf der vorletzten WM-Station verkürzte der Verfolger im Hyundai den Rückstand in der Gesamtwertung auf den Führenden Thierry Neuville (Hyundai) auf 25 Punkte, da der Belgier nach einem Fahrfehler am Samstag am Ende nur Dritter wurde.