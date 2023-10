Rallye-WM macht auch 2024 in Deutschland Station

Anzeige

Kurz vor der Premiere der Central European Rallye ist bereits die zweite Auflage des WM-Laufs in Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik bestätigt worden. Der Motorsport-Weltverband FIA hat am Donnerstag den Terminkalender für das Jahr 2024 bekannt gegeben, demnach wird die Central European Rallye in der kommenden Saison vom 31. Oktober bis 3. November ausgetragen.

Die Erstauflage des Zentraleuropa-Rennens findet vom 26. bis 29. Oktober statt. An den ersten beiden Tagen wird in Tschechien, am vorletzten Tag in Österreich gefahren. Das Finale findet sonntags bei Passau statt. Wie im kommenden Jahr ist es der vorletzte WM-Lauf, danach geht es jeweils noch nach Japan. Die WM 2024 beginnt wieder Ende Januar mit der Rallye Monte Carlo.