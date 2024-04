Rallye-WM: Ogier gewinnt in Kroatien

Anzeige

Der achtmalige Weltmeister Sebastien Ogier hat den vierten Lauf der Rallye-WM in Kroatien gewonnen. Der Franzose, der in diesem Jahr nur bei ausgewählten Stationen startet, setzte sich im Toyota vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans (Großbritannien) durch. Für Ogier war es der insgesamt 59. Sieg und das 100. Podium in der World Rallye Championship (WRC). Der 40-Jährige wechselt sich im dritten Auto des Toyota-Werksteams mit dem Finnen Kalle Rovanperä ab.

Die Gesamtführung behielt der Belgier Thierry Neuville (Hyundai), in Kroatien Dritter. "Wir haben nie aufgegeben und das ganze Wochenende über den Druck aufrechterhalten. Es ist schön zu sehen, dass wir immer noch einen gewissen Speed haben", sagte Ogier.

Die nächste WRC-Station ist Portugal (ab. 9. Mai). Auch in Deutschland macht die WM Halt: Vom 17. bis 20. Oktober findet die vom ADAC veranstaltete Central European Rallye in Deutschland, Österreich und Tschechien statt. Insgesamt werden 13 Läufe absolviert, die ersten beiden Rennen in Monte Carlo und Schweden gewannen Neuville und der Finne Esapekka Lappi (Hyundai).