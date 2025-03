Rallye-WM: Zweiter Saisonsieg für Evans

Der walisische Vizeweltmeister Elfyn Evans hat seine Führung in der Gesamtwertung der Rallye-WM mit einem Sieg in Kenia ausgebaut. Bei der Station an der afrikanischen Ostküste hatte der Toyota-Pilot nach 21 Wertungsprüfungen 1:09 Minuten Vorsprung vor dem Esten Ott Tänak und feierte seinen zweiten Sieg nacheinander. Dritter bei der sogenannten Safari-Rallye wurde der amtierende Weltmeister Thierry Neuville (Belgien).