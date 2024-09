Schach: Andrejs Strebkovs verschickte benutzte Kondome an Konkurrentinnen - Opfer äußert sich

Zudem habe er sich im Internet jahrelang abfällig über Frauen geäußert, heißt es weiter im Statement des Verbandes. Letztlich halfen ein Bericht der Plattform "Meduza" aus dem Jahr 2022 und sowie eine polizeiliche Untersuchung in Riga bei der Überführung Strebkovs', jeweils gestützt durch forensische Analysen.

Der Grund: Bei einer internen Untersuchung befand ihn der Verband für schuldig, mehr als ein Jahrzehnt lang Briefe mit pornografischen Inhalten und benutzten Kondomen an Konkurrentinnen verschickt zu haben. Teilweise seien diese erst 14 Jahre alt gewesen.

Der lettische Schach-Profi Andrejs Strebkovs wurde vom Weltverband FIDE gesperrt, weil er Briefe mit pornografischen Inhalten und benutzten Kondomen an Konkurrentinnen schickte. Nun hat sich auch ein mutmaßliches Opfer geäußert.

Das Wichtigste in Kürze

Schach: Mutmaßliches Strebkovs-Opfer Anna Cramling Ballon fordert lange Sperre

"Es ist ekelhaft, es ist verrückt. Das Schlimmste war, dass er sich beim Verschicken der Briefe als jemand anderes ausgegeben hat. Ich öffnete den Brief und dachte, er käme von einem Freund. Es ist krank. Ich war völlig entsetzt und dachte: 'Wieso bekomme ich sowas?'", so die 22-Jährige, die vor etwa vier bis fünf Jahren die Schreiben zugeschickt bekam.

Ginge es nach Cramling Bellon, müsste Strebkovs viel länger gesperrt werden: "Er hätte mindestens 30 bis 40 Jahre bekommen sollen. Ich verstehe nicht, was da los war. Dieser Mann hatte die Adressen all dieser Leute und schickte diesen jungen Mädchen so etwas Ekelhaftes. Es ist schrecklich."