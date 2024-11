Reiten: Drei Pferde sterben beim "November Meeting" in England - Zusammenbruch im Live-TV

Es sind Szenen, die jedem Tierliebhaber das Blut in den Adern gefrieren lässt. Beim "November Meeting" in Cheltenham mussten sowohl die Zuschauer vor Ort als auch im TV live mitansehen, wie das Siegerpferd "Abuffalosoldier" verstarb.

Besonders schlimm: Es war nicht der einzige Tod eines Tieres am Sonntag in Cheltenham. Kurz vor "Abuffalosoldier" kollabierte - im selben Rennen - auch "Bangers and Cash". Das Pferd soll an einer Herzattacke gestorben sein.

Wenige Minuten später stürzte "Napper Tandy" im "Unibet Greatwood Hurdle"-Rennen und erlag letztendlich seinen schweren Verletzungen.