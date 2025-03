Allianz bleibt Partner von Olympia und Paralympics

Der einzige deutsche Top-Sponsor der Olympischen und Paralympischen Spiele hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2032 verlängert. Als weltweiter Versicherungspartner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wird der in München beheimatete Allianz Konzern damit die Winterspiele in Mailand/Cortina (2026) und Frankreich (2030) sowie die Sommerspiele in Los Angeles (2028) und Brisbane (2032) unterstützen.